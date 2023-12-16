كشف الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية، أنّ "برعاية الأشقاء في سلطنة عُمان، يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الجهات الدوليّة بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا أكّدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنّه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها".
وأفاد عبدالسلام، بأنّ "في مختلف اللقاءات جرى التأكيد أن موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة، وأن سفن العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه ستبقى عرضةً للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى القطاع. وأن أي خطوات حقيقية تستجيب للوضع الإنساني في فلسطين وغزة بإدخال الغذاء والدواء من شأنها أن تساهم في خفض التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" كشفت عن تأكيدها لجهات دوليّة بوساطة عمانيّة أنّ موقف اليمن مع غزة "غير خاضع للمساومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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