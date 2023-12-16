الجيش الإسرائيلي: إصابة 35 جنديًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

اعترف الجيش الإسرائيلي، بإصابة 35 جنديًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة منهم 33 في قطاع غزّة.
من جهته، ذكر مستشفى سوروكا الإسرائيلي،"أننا تلقينا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 24 جنديًا جريحًا بينهم 3 في حالة خطرة".
بدوره، أشار المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إلى "أننا نمر بأوقات صعبة ومعقّدة، وهناك أمور لم نتعرض لها من قبل"، لافتًا إلى "أننا نحقق في مقتل ثلاثة أسرى وجنودنا يعملون في ظروف صعبة".
وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمقتل جنديّ وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء إصابتهم بمسيّرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية.
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