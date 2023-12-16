شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين بريطانيا وإيطاليا لإعادة المهاجرين الأفارقة إلى أوطانهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت إيطاليا والمملكة المتحدة اليوم السبت على التمويل المشترك لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم في إفريقيا، وهي خطوة إلى الأمام في تعهد رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ونظيرها البريطاني ريشي سوناك المشترك بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبعد محادثات في روما على هامش اجتماع حزب ميلوني، قال الجانبان إنهما سيشاركان في تمويل رحلة العودة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في تونس، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الإيطالية، اليوم السبت.

ويأتي الاتفاق بعد محادثات هدفت في وقت سابق من هذا العام إلى تحسين التعاون بين البلدين.

السفر إلى أوروبا

ويشق عشرات الآلاف من المهاجرين من أجزاء أخرى من أفريقيا، بما في ذلك السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد، طريقهم إلى تونس، كنقطة انطلاق عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا.

ووصل عدد الأشخاص الذين يحاولون السفر إلى أوروبا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط مرارا إلى مستويات قياسية منذ عام 2016.

وقال سوناك إن "أعداءنا سيستخدمون الهجرة كسلاح لدفع الناس إلى شواطئنا" في محاولة لزيادة عدم الاستقرار.

وأضاف: "يجب علينا ببساطة أن نسيطر على حدودنا، يجب أن يعرف الأشخاص أنهم إذا جاءوا إلى بلادنا بشكل غير قانوني فلن يتمكنوا من البقاء".

مكافحة المتاجرين بالبشر

وانضم إلى ميلوني وسوناك، رئيس الوزراء الألباني إدي راما، وهو حليف آخر في هذا الشأن، واتفق القادة على زيادة التعاون لمكافحة المتاجرين بالبشر، وفقا لبيان منفصل للحكومة الإيطالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت ألبانيا في اتفاق لجوء مثير للجدل على استقبال المهاجرين من إيطاليا.