بعد هجمات الحوثيين.. أحمد موسى يكشف حركة الملاحة بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف قناة السويس وتأثر حركة الملاحة فيها بسبب هجمات الحوثيين خلال الفترة الحالية على السفن في البحر الأحمر.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هجمات الحوثيين حتى الآن لم تؤثر على قناة السويس أو على حركة السفن في البحر الأحمر.

وأوضح أن الموانئ الخاصة بالدول الأخرى على البحر الأحمر قد تتأثر في المستقبل نتيجة هجمات الحوثيين، مؤكدًا أن قناة السويس لم تتأثر حتى الآن بهذه الهجمات.

وأضاف أنه في عام 2008 كانت هناك عمليات قرصنة تحدث في البحر الأحمر ولم تتأثر قناة السويس مؤكدًا أن الحوثيين يهاجمون العديد من السفن وليست السفن المتجهة نحو إسرائيل فقط.

وأشار إلى أن حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر مهم للغاية، ليس فقط لحماية حركة الملاحة والتأثير على الموانئ وما قد يصيب قناة السويس، ولكن لحماية السلع التي قد يزيد سعرها نتيجة هذه الأزمة.

ولفت إلى أن قناة السويس هي الرابط الأقصر بين كل دول العالم، خصوصًا وأن مرور السفن عبر طرق أخرى تعني سيرهم 13 ألف كيلومتر إضافية مقارنة بالمرور من قناة السويس.

وتابع أن قناة السويس تخضع لعمليات تأمين كبيرة نظرًا لحجم التجارة العالمية التي تمر عبر القناة، والتي تعتبر ثاني الممرات المائية التي تشهد عبور ناقلات البترول بعد مضيق هرمز.

وأكد أن الحركة الملاحية في قناة السويس تشهد كثافة طبيعية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ميناء إيلات خالي من السفن في الوقت الحالي.

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