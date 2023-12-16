صندوق التنمية الحضرية: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين جاهزة.. وهذا موعد الاستلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الوحدات السكنية الجديدة المطروحة للمواطنين جاهزة والاستلام في أقل من عام، جاء ذلك على خلفية إعلان صندوق التنمية الحضرية طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات للمواطنين.

أضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" للإعلامي جابر القرموطي المذاع على قناة "CBC"، أن الوحدات السكنية الجديدة المطروحة للمواطنين تتمتع بتيسيرات متنوعة بسعر التكلفة وأنظمة دفع تتمثل في 15% مقدم والباقي تقسيط بدون فائدة على 5 سنوات للوحدات السكنية الجديدة.

أشار المهندس خالد صديق إلى أن المشروعات الجديدة التابعة لصندوق التنمية الحضرية كاملة المرافق وتتمتع بمساحات خضراء شاسعة، حيث تم البناء على 25٪ فقط والباقي خدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية في المحافظات تطل على النيل مباشرة. وتستهدف جميع فئات المجتمع بكافة مستوياتها المادية، والتسليم في أقل من عام.

كما خصص صندوق التنمية الحضرية الخط الساخن 15444 لسهولة التواصل مع المواطنين بشأن الوحدات السكنية الجديدة المطروحة في القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية.

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