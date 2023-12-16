أحمد موسى: كريم بنزيما فشل في الظهور بمستوى فني عال.. والشناوي كان سدًا عالًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي بثلاثية على اتحاد جدة السعودي بالدور ربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في السعودية.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن نجم نادي اتحاد جدة السعودي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قلل من قيمة النادي الأهلي قبل المباراة قائلًا: "نجم كبير لا يعرف النادي الأهلي، دا كلام من شخص متعجرف، لا يوجد أحد لا يعرف النادي الأهلي وقيمته في الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف موسى، أنه كان يثق تماما في قدرات النادي الأهلي في خطف الفوز على اتحاد جدة، مضيفًا: "مباراة الأهلي كانت رائعة، الأهلي قدم مباراة قوية للغاية تختلف عن مستواه في مباريات الدوري المحلي"، مشيرًا إلى أن كريم بنزيما فشل في الظهور بمستوى فني عال، على غرار مستواه العالمي مع الاتحاد أو ريال مدريد سابقا.

ولفت إلى أن جميع لاعبي النادي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، مضيفًا: "الشناوي السد العالي معنى وقولا، كوكا لاعب شاب أفضل مستوى، كهربا أبدع، الشحات ساحر، الماتش دا المفروض يخلص 6-1 المفروض".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

إقرأ أيضًا:

هاني الناظر: شكرًا رجال الأهلي خففتم من آلامي وأوجاعي

وحش أفريقيا.. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد السعودي