أحمد موسى ناعيًا أمير الكويت: قدم الكثير لشعبه وشعوب أمته العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نعى الإعلامي أحمد موسى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي تم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التلفزيون الكويتي أعلن وفاة أمير البلاد، موضحا أن جنازة الراحل ستكون صباح الغد، وتكون قاصرة على أفراد العائلة.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى: نعزي الشعب الكويتي وعائلة الصباح بالكامل وكل الأصدقاء رحيل أمير البلاد اليوم، الذي تولى المهمة والمسئولية منذ 3 سنوات وأصبح أميرا للكويت قبل 3 سنوات.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان من الرجال الداعمين لمصر والعالمين العربي والإسلامي وقدم الكثير لشعبه وشعوب أمته.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل علي إثرها للمستشفى.

ومن المقرر أن يتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد إمارة البلاد، فمن هو أمير الكويت الجديد .

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