ذكر وزيرا خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وألمانيا أنالينا بيربوك، "أننا ندفع بجهد دبلوماسي للاتفاق على دخول مزيد من المساعدات لغزة والإفراج عن الأسرى". ولفتا في مقال في صحيفة "التايمز"، إلى أن "وقف إطلاق النار غير المستدام يتحول لمزيد من العنف ويؤدي إلى صعوبة بناء السلام"، وشددا على أن "إسرائيل لن تفوز بالحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات تعايش سلمي مع الفلسطينيين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا: إسرائيل لن تفوز بالحرب إذا دمرت احتمالات تعايش سلمي مع الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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