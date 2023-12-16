وكالة الأنباء الأردنيّة: لا صحة أبدًا لوجود جسر برّي ينقل بضائع إلى إسرائيل مرورًا بالأردن

نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة، قولها إنّ "ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام إسرائيلية ووسائل تواصل اجتماعيّ عن وجود جسر برّي بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن لنقل بضائع إلى إسرائيل، لا صحة لها ابدًا".

وأشارت المصادر للوكالة إلى أنّ "موقف الحكومة الأردنية واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الإدعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، عن "نقل شحنات غذائية طازجة من خلال الجسر البرّي الجديد البديل للبحر الأحمر، وذلك عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن، ووصولًا إلى إسرائيل".

ولفت الموقع إلى أنّه "توّج التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن بالنجاح خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أكملت الشاحنات العشر الأولى الطريق الطويل من موانئ الخليج إلى إسرائيل".

وأوضح "واللا"، أنّه "تتم إدارة النشاط من خلال تطبيق النقل الإسرائيلي Traknet، الذي يربط بين أصحاب الشاحنات والعملاء الذين يحتاجون إلى وسائل النقل".