البيت الأبيض: أي هجوم نووي لكوريا الشمالية على الولايات المتحدة سيؤدي إلى "نهاية نظام كيم"

جدّدت السلطات الأميركية تحذيرها لكوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة سيؤدي إلى "نهاية نظام (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون".

وأكد بيان مشترك صادر عن المجموعة الاستشارية النووية الأميركية- الكورية الجنوبية أنّ أيّ هجوم نووي قد تشنه بيونغ يانغ على كوريا الجنوبية "سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".

وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة جدّدت التزامها الراسخ بردع موسع لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بمؤازرة مجموعة كاملة من القدرات الأميركية بما في ذلك النووية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجه في نيسان تحذيرا شدّد فيه على أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى "نهاية نظام كيم".

واعتبرت كوريا الشمالية العام الماضي أن وضعها كقوة نووية أمر "لا رجعة عنه"، معلنة في عدة مناسبات أنها لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي الذي يعتبره نظام الحكم في هذا البلد جوهريا لاستمراره.

وكانت بيونغ يانغ نجحت في إطلاق قمرها "ماليغيونغ-1" الشهر الماضي، مؤكدة أنه أتاح لها مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.