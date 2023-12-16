أفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة الأميركية تضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدفعه لاتخاذ خطوات عملية باتجاه "إعادة هيكلة" السلطة الفلسطينية. ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من محمود عباس التنازل عن صلاحيات لصالح رئيس الوزراء وتعيين نائب للرئيس. وكشفت الوكالة أن مسؤولين أميركيين كبار طلبوا من محمود عباس "ضخ دماء جديدة" في القيادة الفلسطينية، واقترحوا أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح حسين الشيخ نائبا لعباس وخليفة في المستقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": أميركا تضغط على عباس لدفعه لاتخاذ خطوات باتجاه "إعادة هيكلة" السلطة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.