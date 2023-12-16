"النشرة": استهداف إسرائيلي لمنزل في بلدة حومين التحتا ولا إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن استهداف بطائرة إسرائيلية مسيّرة لمنزل في بلدة حومين التحتا، دون وقوع إصابات.
إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف أطراف بلدات مركبا وحولا وبني حيان في جنوب لبنان.
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