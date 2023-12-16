نتانياهو: نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى

ادّعى رئس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى".
وخلال مؤتمر صحفي تطرق فيه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتبر أن "قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس"، مشيرا إلى "أننا لن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على إسرائيل".
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