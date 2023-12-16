الجيش: دهم منزل مطلوب وضبط سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف في السوح- الهرمل

أعلن الجيش اللبناني، أن "بتاريخ 16 / 12 / 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل أحد المطلوبين في منطقة السوح - الهرمل، وضبطت 3 سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف". وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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