شكرا لقرائتكم خبر الجوع يحاصر ثلث الأطفال الأفغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» في تقرير لها أنه في العام المقبل (2024)، سيواجه واحد من بين كل ثلاثة أطفال في أفغانستان الجوع.

وطبقا للتقرير الصادر عن المنظمة، من المتوقع أن يواجه حوالي 16 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد، قبل مارس 2024، وأكثر من سبعة ملايين منهم من الأطفال، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.

وذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية غير الحكومية «من المتوقع أن يواجه حوالي 15.8 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن نصف هؤلاء تقريبا أو 7.8 ملايين من الأطفال».