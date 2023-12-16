تهديدات الحوثي البحرية تثيرغضبا عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت التهديدات الحوثية للملاحة البحرية غضبا عالميا، ودخلت مرحلة أمن ممر الملاحة في مضيق باب المندب مرحلة جديدة من التجاذبات الدولية والتخذيرات من خطورة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ قرب مضيق باب المندب تحت مسمى دعم فلسطين تلبية للاحتياجات الإنسانية في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية الجهود الدولية لإيقاف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وحماية المدنيين.

كما ناقش بلينكن وبيربوك ضرورة بذل الجهود لمنع اتساع نطاق الصراع في الشرق

الأوسط.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج قال «إن الولايات المتحدة تريد تشكيل أوسع تحالف بحري ممكن لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال إشارة مهمة» إلى الحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات».

من جهته قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، «إن تهديدات الميليشيات الانقلابية لأمن الملاحة البحرية، تمنح المجتمع الدولي فرصة إعادة تقييم موقفه السلبي تجاه عملية تحرير الحديدة، وبالتالي إيجاد مقاربات جديدة تتعاطى مع الآثار تلك.

وأشار في حديث تلفزيوني نقلته قناة «الحدث» بأنه في حال حدوث أضرار فادحة نتيجة تزايد الهجمات تجاه السفن التجارية، فإن هذا الأمر أشبه بإعلان حرب إقليمية، ودولية، ما سيخلق كارثة للشعب اليمني، فما تنفذه الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر يصاحبه تبعات عدة، وتتحمل مسؤولية هجماتها أمام المجتمع الدولي.

وأكد بن مبارك أهمية الدور السعودي في دعم واستقرار المنطقة، واليمن، إذ يعزز التصدي للأخطار المحدقة على غرار مكافحة تهريب السلاح، والمخدرات عبر المياه الإقليمية اليمنية، ودول الجوار.

في المقابل، أعلنت شركتا «ميرسك» الدنماركية و»هاباغ-لويد» الألمانية للنقل البحري الجمعة تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وأصدرت الاتحادات الرائدة في قطاع الشحن تحذيرا من أنه يتعين على شركات الشحن استكمال تقييم شامل للمخاطر عند التعاقد مع حراس مسلحين ونشرهم على متن السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر التحذير أنه يجب التمييز بوضوح بين المهاجمين المشتبه بهم الذين يحملون أسلحة صغيرة والقوات العسكرية التي تمتلك أسلحة أكثر تطورا، مضيفا أنه لا ينصح بالاشتباك مع القوات العسكرية لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد كبير.

مشاهدات يمنية: