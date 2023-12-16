شكرا لقرائتكم خبر 67 نازحا يغادرون غزة إلى إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر القاهرة صباح أمس 67 نازحا تركيا وفلسطينيا من قطاع غزة عائدين على رحلة الخطوط الجوية التركية إلى مطار إسطنبول الدولي بعد نجاح الجهود الدولية لخروجهم ضمن المئات من النازحين الأجانب من قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن النازحين وصلوا من منفذ رفح البري وبصحبة مندوب من سفارة تركيا لدى مصر وهم 21 تركيا من أصل فلسطيني و46 فلسطينيا من أقارب الحاصلين على الجنسية التركية في إطار جمع شمل الأسر والعائلات، حيث أنهوا إجراءات سفرهم على رحلة الخطوط الجوية التركية والمتجهة إلى مطار إسطنبول الدولي، وكان معظمهم من النساء والأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر 67 نازحا يغادرون غزة إلى إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.