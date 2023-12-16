شكرا لقرائتكم خبر 250 حاوية غذاء وأدوية سعودية تدعم غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت المملكة حملتها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تسيير باخرة إغاثية رابعة من ميناء جدة الإسلامي تحمل 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و25 حاوية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الباخرة ضنم ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد المصري، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وبالتواكب، وصلت إلى العريش المصرية، الطائرتان الإغاثيتان السعودية رقم 29 و30، اللتان يسيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل الأولى على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 32 طنا، فيما تحمل الثانية سيارتي إسعاف.

وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.