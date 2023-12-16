250 حاوية غذاء وأدوية سعودية تدعم غزة

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وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الباخرة ضنم ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد المصري، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
وبالتواكب، وصلت إلى العريش المصرية، الطائرتان الإغاثيتان السعودية رقم 29 و30، اللتان يسيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل الأولى على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 32 طنا، فيما تحمل الثانية سيارتي إسعاف.
وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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