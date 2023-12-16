الأمير الـ17 للكويت رجل أمن ينشر روح التسامح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح رجل الأمن الأول في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس، ويوارى الثرى اليوم.

وقالت وكالة «كونا» الرسمية، «إن مجلس الوزراء ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت، خلفا لأخيه غير الشقيق أمير البلاد الراحل، بعدما أعلن الديوان الأميري عبر التلفزيون الرسمي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر ناهز 86 عاما، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات من توليه السلطة.

ودخل القائد الـ17 للكويت الحياة السياسية من بوابة العمل الأمني والعسكري، حيث قضى أكثر من 56 عاما منذ تخرج في كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960، وأصبح رئيسا للمباحث العامة لمدة 13 عاما وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة، الذي لا يزال يحمل هذا الاسم.. وفقا لقناة «العربية».

رجل عسكري

وعين الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل 2004، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، يهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني، وظل الرجل الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن في الكويت، يتدرج في مناصبه بوزارة الداخلية، حتى عينه الشيخ جابر الصباح في 2004 نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وظل في هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020 بتزكية من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.

تميز مبكر

ولد الشيخ مشعل الأحمد في 27 سبتمبر 1940 في الكويت، وتربى في كنف عائلة آل صباح، فهو النجل السابع من أنجال حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح (الأمير العاشر من أمراء الكويت)، وأخ لثلاثة حكام هم: الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية النظامية في الكويت، ثم انتقل لبريطانيا لدراسة العلوم الشرطية.

وشهد الحرس الوطني خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني مراحل من التطوير وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بمهامها في منظومة الدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره مساندا في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية.

وتمكن الحرس الوطني في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: (2010 – 2015) «الأمن أساس التنمية»، و(2015 – 2020): «الأمن أولاً»، و(2020 – 2025): «حماية وسند».

اختصاصات الأمير

ولم يتول الشيخ مشعل على الصعيد السياسي أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه وليا للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات جسيمة في إدارة الدولة، خصوصا في ظل الغياب الصحي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث أدار الشيخ مشعل العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت لحل المجلس حلا دستوريا مرتين وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين.

وفي 16 نوفمبر 2021 أصدر أمير الكويت الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة، استنادا إلى المادة 7 من الدستور.

شعراء النبط

وتولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العديد من المناصب الفخرية، بينها الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية وعينه عينه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسا لديوانية شعراء النبط، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979.

وعلى صعيد حياته الشخصية، فالشيخ مشعل تزوج من سيدتين هما: الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري، وله منهما 5 أبناء ذكور و7 إناث.

نهج ديمقراطي

وأكد الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب بعد تنصيبه وليا للعهد، على الحفاظ على المسيرة التي اختطها أخوه الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الحفاظ على النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.

أرقام في حياة أمير الكويت الجديد:

1040 ولد بالكويت.

1960 تخرج من كلية هندن للشرطة.

2004 نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

2020وليا لعهد الكويت.

2021 توليه بعض مسؤوليات أمير البلاد.

2023 أميرا للكويت.