وثائق سرية وراء إعدام جاسوس الموساد

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وحسب تقرير أوردته وكالة (إرنا)، نقلا عن المركز الإعلامي القضائي، قام هذا الشخص بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية، بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه.
كما قدم الوثائق لجهات أجنبية، خاصة الاستخبارات الإسرائيلية.
وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة «التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز التجسس مباشرة مع النيابة العامة.
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