شكرا لقرائتكم خبر وثائق سرية وراء إعدام جاسوس الموساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أنه تم تنفيذ حكم الإعدام، صباح أمس، في حق شخص حوكم وأدين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب إيران، بتهمة الاتصال بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وأجهزة أجنبية أخرى.

وحسب تقرير أوردته وكالة (إرنا)، نقلا عن المركز الإعلامي القضائي، قام هذا الشخص بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية، بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه.

كما قدم الوثائق لجهات أجنبية، خاصة الاستخبارات الإسرائيلية.

وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة «التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز التجسس مباشرة مع النيابة العامة.