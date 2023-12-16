الاحتلال يقتل جنوده.. وأمريكا: تصرف مأساوي

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «من الواضح، أن هذه نتيجة لم يرغب أحد في رؤيتها»، وأضاف القضية ليست مناسبة لإصدار حكم عام بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي في وضع يمكنه من اتخاذ إجراء دقيق في قطاع غزة.
وفي أعقاب محادثات مع القيادة الإسرائيلية، أعربت الحكومة الأمريكية عن توقعها بأن تتحول إسرائيل من العمل العسكري «بالغ الشدة» في قطاع غزة، إلى عمليات عسكرية «أكثر تركيزا على تحقيق الأهداف»، إلا أن واشنطن لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في وقت سابق «إن جنودا إسرائيليين قتلوا بطريق الخطأ ثلاثة محتجزين في غزة بعد أن اعتقدت القوات بطريق الخطأ أنهم يشكلون تهديدا وأطلقوا عليهم النار خلال عملية استهدفت كتيبة تابعة لحماس في مدينة غزة».
وأضاف هاجاري «إنه بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في حي الشجاعية، ظهرت الشكوك باحتمال أن يكون القتلى من المحتجزين، ومن ثم تم نقل الجثث إلى الأراضي الإسرائيلية لإجراء فحص أكثر دقة، وتم التأكد أنهم كانوا ثلاثة محتجزين إسرائيليين».
وأضاف هاجاري «إن هذا حادث مأساوي، والجيش يتحمل المسؤولية الكاملة عنه»، وبدأ الجيش على الفور تحقيقا في الحادث.
بالتواكب، ذكرت تقارير إخبارية أن مئات الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مقتل ثلاثة محتجزين قتلوا يد جنود إسرائيليين في غزة.
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