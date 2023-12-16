انت الان تتابع خبر الزيدي يكشف عن توقف 75% من صناديق الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخاطب الزيدي في تغريدة على منصة "اكس"، مفوضية الانتخابات بالقول "انتم امام تحد حقيقي فما حدث اليوم هو توقف 75% من صناديق الاقتراع عن بث وتسجيل قراءة اصوات الناخبين".

واعتبر الزيدي أن "هذا يعني فشل الشركة الكورية"، محذراً من "أي تلاعب في اصوات الناخبين من جهات مشبوهة".