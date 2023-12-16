تحالف نبني يطالب مفوضية الانتخابات بمعالجة أي خلل حصل اليوم

وقالت المتحدث الرسمي باسم التحالف حنان الفتلاوي في بيان، "بإسم تحالف نبني نتوجه بالشكر لاجهزتنا الامنية البطلة كافة على هذه الممارسة الديمقراطية وبنسب مشاركة عالية".

وأضافت "ندعو مواطنينا للمشاركة الفاعلة في يوم التصويت العام لانتخاب حكومات محلية تكون بمستوى الطموح"، مطالبة المفوضية العليا بـ"معالجة اي خلل حصل اليوم باجهزة التصويت الخاص للحفاظ على اصوات الناخبين".

وشددت الفتلاوي على "المراقبة الفاعلة من قبل وكلاء الكيانات ومنظمات المجتمع المدني لضمان شفافية العملية الانتخابية".

وبدأ التصويت الخاص، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.

واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.