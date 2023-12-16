انت الان تتابع خبر في سوريا.. حديث عن انتهاك الأجواء 12 مرة خلال يوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس "المركز الروسي"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، إن "ما يسمى بالتحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 12 مرة خلال يوم واحد".وأشار كوليت إلى أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق الأوضاع والمواقف الخطيرة في الأجواء السورية، حيث يقوم بالتحليق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وفي انتهاك للمجال الجوي السوري أيضا.

وقبل أيام قليلة، أعلن المركز الروسي أن الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" انتهك قواعد منع الاشتباك فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة.