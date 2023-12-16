شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن الحزب الحاكم.. هل سيترشح بوتين مستقلاً في الانتخابات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالات أنباء روسية اليوم السبت نقلا عن مؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيترشح للرئاسة مجددا بصفته مرشحا مستقلا له قاعدة شعبية عريضة وليس مرشحا عن أحد الأحزاب.

وقالت الوكالات إن مجموعة تتألف من أكثر من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة في المجالين الرياضي والثقافي بادروا بالتجمع اليوم السبت في موسكو وأيّدوا بالإجماع ترشح بوتين بصفته مرشحا مستقلا.

حزب روسيا المتحدة

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك المسؤول الكبير بحزب روسيا المتحدة قوله إن بوتين لن يخوض الانتخابات مرشحا عن حزب روسيا المتحدة الحاكم، إلا أنه يحظى بالتأييد الكامل من الحزب بصفته مرشحا مستقلا.

وذكرت الوكالة أيضا عن سيرجي ميرونوف السياسي الكبير بحزب روسيا العادلة الذي يدعم بوتين قوله، إن بوتين سيترشح بشكل مستقل وإنه سيجري جمع التوقيعات تأييدا له.