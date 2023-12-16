دعم أممي لانتخابات الكونغو الديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

وافق مجلس الأمن الدولي على أن تقدم بعثته لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية دعماً لوجستياً في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وتجري الانتخابات الأربعاء في الكونغو الديموقراطية، حيث طلبت كينشاسا من بعثة الأمم المتحدة هناك والمعروفة باسم «مونوسكو» المساعدة في نقل المواد اللازمة للانتخابات العامة الأسبوع المقبل.

ولا تزال بعثة الأمم المتحدة، موجودة في ثلاث مقاطعات شرقية تشهد صراعات، لكن من المقرر أن تنسحب بموجب طلب من الحكومة. ويسمح تفويضها بتقديم الدعم اللوجستي للانتخابات.

وجاء في رسالة رئيس مجلس الأمن أنه «نظراً للحاجة الملحة لبدء الاستعداد للمساعدة التي طلبتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، يعتزم أعضاء مجلس الأمن إبلاغ الأمين العام بأن بعثة مونوسكو مخولة لتقديم دعم لوجستي محدود للعملية الانتخابية لعام 2023 في أي مقاطعة مطلوبة من جانب السلطات الكونغولية».

غير أن المساعدة ستكون في حدود الموارد الحالية للبعثة ودون التأثير على قدرتها على تنفيذ أنشطة كُلفت بها سابقاً.