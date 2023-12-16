روسيا وأوكرانيا تتبادلان المسيرات بعد توقف التمويل

بعد ساعات فقط من اعتراض المجر على 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) من تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، أبلغت كل من روسيا وأوكرانيا عن عشرات المحاولات لشن هجمات بطائرات بدون طيار في اليوم الماضي.

وتأتي الهجمات المتزايدة بطائرات بدون طيار خلال الشهر الماضي في الوقت الذي يحرص فيه الجانبان على إظهار أنهما لم يصلا إلى طريق مسدود مع اقتراب الحرب من نهايتها لمدة عامين.

خزائن أوكرانيا

وسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التغطية على عدم قدرتهم على تعزيز خزائن أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، قائلين إن الشيك من المرجح أن يصل الشهر المقبل بعد مزيد من المساومات بين الزعماء الستة والعشرين الآخرين والاتحاد الأوروبي. والرافض منذ فترة طويلة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

بدلاً من ذلك، أرادوا أن تستمتع أوكرانيا بالحصول على موافقة لبدء محادثات العضوية التي يمكن أن تمثل تغييرًا جذريًا في حظوظها - على الرغم من أنه من الممكن أن تستمر هذه العملية لأكثر من عقد من الزمان، وقد تكون مليئة بالعقبات التي تضعها أي دولة عضو منفردة.

الهجوم المضاد

ولم يحقق أي من الجانبين مكاسب كبيرة على الرغم من الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو، ويتوقع المحللون أن تكون الحرب طويلة الأمد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 31 طائرة بدون طيار أطلقت ليلاً على 11 منطقة في البلاد.

وقالت روسيا أيضًا إنها أحبطت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. وضمت روسيا شبه الجزيرة من أوكرانيا في عام 2014، وهي خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية، واستخدمتها كنقطة انطلاق وإمداد خلال الحرب.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية المحتلة جزئيًا في أوكرانيا، أفاد الحاكم المعين من قبل روسيا، فلاديمير سالدو، على تلغرام أن الوحدات الروسية المضادة للطائرات أسقطت ما لا يقل عن 15 هدفًا جويًا بالقرب من بلدة هينيتشيسك.