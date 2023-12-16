إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخر في معارك غزة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 35 جنديا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل جندي في كتيبة المدرعات "129" اليوم على الحدود اللبنانية، بعد إصابته بانفجار طائرة مسيرة، وإصابة خطيرة لضابط إسرائيلي آخر في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، إنه والجيش يتحملوا مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعيّة.

وعلى جانب آخر قال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنه لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

وأضاف أنه، قوات الاحتلال تعمدت بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاقه النار بالخطأ على ألون شامريز ويوتام حاييم وسامر طلالقة، الأسرى الثلاثة في غزة يوم الجمعة.