حزب الله ينعى 3 من مقاتليه وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - تواصَل تبادُل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وذلك في اليوم الثامن والسّتّين للحرب على غزة ؛ وشهد اليوم قصف عدّة مواقع إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف طيران ومدفعية الجيش الإسرائيليّ لمواقع و"خلايا" في جنوبيّ لبنان.

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء اليوم، "استشهاد شخصين وجرح آخر خلال استهداف الطيران المعادي (الإسرائيلي) منزلا في بلدة ياطر وتدميره".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن قواته "هاجمت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله... في الأراضي اللبنانية، وبالإضافة إلى ذلك، قامت طائرة مقاتلة قبل وقت قصير، بمهاجمة بنية تحتية إرهابية، ومبنى عسكري للمنظمة"، مضيفا أنه "رصد قبل قليل عددا من الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ’يفتاح’، وسقطت في مناطق مفتوحة" في شمالي البلاد.

وأشار إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي، قامت بمهاجمة مصادر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية"؛ وقبل ذلك كان قد أعلن أن طائراته الحربية ودباباته، قد هاجمت عدة أهداف لحزب الله، بينها "عدة خلايا لحزب الله في عدة مواقع".

ونعى "حزب الله" في بيانين أصدرهما مساء اليوم، اثنين من مقاتليه، بعد أن كان قد نعى في وقت سابق اليوم، مقاتله "الشهيد محمد علي بسام شيت (أمير) من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس "، إثر قصف إسرائيلي.

كما أعلن تنفيذ عدّة عمليات منذ صباح اليوم، "بالأسلحة المناسبة، وإصابة (أهدافها) بشكل مباشر"، من بينها استهداف تجمّعين لجنود إسرائيليين و"تحقيق إصابات مباشرة" كذلك.

المصدر : وكالات