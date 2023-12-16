قطر : 50 مليون دولار مساعدات لسكان غزة و100 منحة دراسية

القاهرة - كتب محمد نسيم - تعهدت دولة قطر اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 ، تقديم 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة ، إضافة إلى 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين.



جاء خلال مشاركتها في المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف السويسرية، الذي ينعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للبحث عن حلول لتحسين أوضاع اللاجئين واللاجئات، بحسب بيان للخارجية القطرية.



وقال البيان دولة قطر تتعهد بـ"تقديم 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية، تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".



وأشار إلى أن الإعلان القطري يتضمن أيضا "تقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع".



ومثلت لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، الدوحة في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف.



وأعربت خلال مشاركتها في المنتدى عن قلقها إزاء وجود "أكثر من 141 مليون شخص يواجهون الآن النزوح القسري ويطلبون اللجوء على مستوى العالم"، بحسب بيان الخارجية القطرية.



وطالبت الخاطر بضرورة إيجاد حل "عادل ودائم وشامل" لمعاناة أكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين نزحوا من أراضيهم منذ العام 1948.



وأشارت أنه "باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها ملزمة بضمان حماية السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها ورفاههم وحقوقهم الإنسانية".



وقالت إن الحرب الحالية ضد السكان المدنيين والأطفال في غزة "تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت قطر أنها ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لـ 1500 جريح من المدنيين الفلسطينيين، وقد تم بالفعل نقل بعضهم إلى الدوحة، فضلا عن دعم 3000 طفل فقدوا والديهم في هذه الحرب ضد المدنيين في غزة، بحسب المصدر ذاته.



إلى جانب ذلك، قدمت قطر ما يقرب من 1500 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة بما في ذلك مستشفى ميداني، وفق أحدث إحصاء نشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.



ولعبت قطر دورا أساسيا بجانب مصر والولايات المتحدة في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، جرى خلالها تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

المصدر : وكالات - الاناضول