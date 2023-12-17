القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة يطا جنوب الخليل

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة يطا جنوب الخليل، فيما حاصرت مخيم نور شمس في طولكرم، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة". وتستمر اقتحامات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تزامنًا مع الحرب على غزة، والتي تواجه فيها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية، التي تتصدى لها في الميدان وتنفّذ ضد القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية نوعيّة.

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