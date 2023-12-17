عائلات أسرى بعد لقاء غانتس وغالانت: القيادة ستفعل ما بوسعها لتأمين صفقة أسرى لكنها لم تقدم وعودًا واضحة

ذكرت عائلات أسرى إسرائيليين بعد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أنّ "القيادة ستفعل ما بوسعها لتأمين صفقة أسرى لكنها لم تقدم وعودًا واضحة"، ويأتي ذلك بعد مظاهرات حاشدة في تل أبيب للعائلات.

ولفتت إلى أنّ "مجلس الحرب فهم معنى أن تفقد عائلات ذويها الرهائن برصاص الجيش".