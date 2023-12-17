"حماس": نؤكد موقفنا الرافض لأيّ مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان نهائيًا وأبلغنا الوسطاء بذلك

أكّدت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، موقفها "الرافض لأيّ مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان نهائيًا وأبلغنا الوسطاء بذلك".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لتبادل الأسرى".

ويأتي ذلك بعد حالة من الغضب لعائلات الأسرى الإسرائيليين إثر إعلان الجيش قتل 3 أسرى "عن طريق الخطأ" وفق زعمه في الشجاعية، وبعد عدم تحقيق أي نتائج في الملف خلال التوغل البرّي، نتيجة تصدي الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي، حيث تزداد خسائره البشرية يوميًا في المعارك.

وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس الأميركي، أنّ مدير الموساد ديفيد بارنيا التقى برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أوروبا، وناقش إعادة إطلاق المحادثات لضمان إطلاق سراح الأسرى لدى حماس في غزة، بحسب مصدرين مطلعين.