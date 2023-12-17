"سي إن إن": 130 موظفًا بوزارة الأمن الداخلي الأميركية حثوا بايدن على الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنّ "130 موظفًا بوزارة الأمن الداخلي الأميركية حثّوا الرئيس الأميركي جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة".

ويأتي ذلك في ظل حديث مستجد عن احتمالية العودة لمفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في وقت لم يحقق فيه الجيش الإسرائيلي نتائج في هذا الملف في الميدان، حيث تتصدى الفصائل الفلسطينية للقوات الإسرائيلية.

وأكّدت حماس مرارًا أن لا تبادل للأسرى قبل إيقاف إطلاق النار بشكل نهائي.