ريسيتال ميلادي في كنيسة لبنان المعمدانية في عابا

أقامت كنيسة لبنان المعمدانية- عابا، ريسيتالا ميلاديا تضمن ترانيم ميلادية وعظة لراعي الكنيسة القس النائب إدغار طرابلسي، تضمنت معاني الميلاد والتجسد لخلاص البشرية والسلام. واختتم اللقاء باستقبال الحضور وضيافة في صالون الكنيسة، وتمنى طرابلسي للبنانيين عموما واهالي الكورة خصوصا اعيادا مجيدة وسنة مباركة، وللبنان السلام والامان والإزدهار وأن يعم السلام المنطقة وتنتهي المآسي في قطاع غزة.

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