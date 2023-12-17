نتنياهو: غزة ستكون تحت حكم إسرائيل بعد القضاء على حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة سيكون تحت الحكم الأمني الإسرائيلي بعد القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم السبت، إن إسرائيل لن تسمح بتكرار أحداث 7 أكتوبر مجددًا، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الحرب رغم الضغوط الدولية والخسائر في جنوده.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب "في حرب وجودية"، متابعا: "لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف، وسنفعل كل ما يلزم لحماية جنودنا."

من جانبها، أكدت حركة "حماس"، في بيان مساء السبت، التزامها التام بعدم فتح أي مفاوضات حول تبادل الأسرى، مالم تتوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل نهائي.

وقالت الحركة: "تؤكد حركة المقاومة حماس على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا، وقد أبلغت الحركة موقفها هذا لجميع الوسطاء".

وفي السياق، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن رئيس الموساد ديفيد برنيا التقى مساء السبت، برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دولة أوروبية وناقشا إعادة تفعيل محادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس".