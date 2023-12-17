شكرا لقرائتكم خبر عن "أنقذت أرواح وبنى تحتية".. زيلينسكي يشيد بقوات الدفاع الجوي الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعمل قوات الدفاع الجوي بعد عدة أيام وليال من الغارات الجوية الروسية العنيفة على البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور السبت، إنه جرى اعتراض 104 من 112 طائرة مسيرة من طراز شاهد في غضون أسبوع واحد.

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وأضاف فى معرض إعرابه عن الشكر والامتنان لكل جنود الدفاع الجوي: "ويعني تدمير كل منها أنه تم إنقاذ أرواح وبنى تحتية".

تحسين الدفاع الجوي

وذكر زيلينسكي "إن أنظمة باتريوت وناساماس وشيتا وغيرها مما وفره شركاؤنا تعمل بكفاءة مثالية".

وأشار زيلينسكي في الوقت نفسه إلى أهمية تحسين الدفاع الجوي فى سماء أوكرانيا، وناقش الرئيس الأوكراني هذه المسألة مع جميع شركائه الأجانب تقريبا.

وبحسب السلطات المدنية، سقط عشرات القتلى والجرحى ووقعت أضرار الأسبوع الماضي، بما في ذلك في كييف.