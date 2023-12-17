مسؤول أوروبي: تزايد الدول الأوروبية الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس 14 ديسمبر 2023، إن "مزيد من الدول الأوروبية تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ".



وفي حديثه للصحفيين قبيل اجتماع المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قال بوريل إن "الزعماء سيناقشون خلال اجتماع اليوم الحرب في أوكرانيا".



وأضاف: "سنناقش أيضًا الوضع في قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.



وأردف المسؤول الأوروبي: "رغم بعض التوجهات المختلفة بين الدول الأعضاء، فإن مزيد ومزيد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم اليوم وقف إطلاق النار في غزة".



وحول اجتماع المجلس الأوروبي اليوم، قال بوريل إنه "سيتعين على الحضور أن يأخذوا في الاعتبار تصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر".



وشدد أنه "يتعين على الأوروبيين أن يبدأوا في التفكير في كيفية التعامل مع المشكلة باستخدام نهج سياسي".



وتابع: "علينا أن نركز على الحل السياسي للقضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد"، في إشارة إلى تطبيق حل الدولتين.



وأشار إلى أن "هناك أساليب مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي، ولكن كما أظهر تصويت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فإن عدد الدول الأعضاء التي تدعم وقف إطلاق النار اليوم أكبر من السابق".



وأضاف أن "المزيد والمزيد من الساسة يضغطون من أجل وقف إطلاق النار".

المصدر : وكالات