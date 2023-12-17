قتله الجيش وأخفى هويته.. من هو الأسير الإسرائيلي الثالث المقتول في غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس قتل 3 من أسراه في غزة عن طريق الخطأ، بعدما أطلق جنوده النار عليهم، وفق بيانه الذي كشف فيه عن هوية 2 فقط منهم.

وبعد أن تحقق الاحتلال من هوياتهم ، كشف عن أسماء كل من "يوتام حاييم" 28 عاما، و"سامر الطلالقة" 22 عاما، دون التطرق إلى تفاصيل حول القتيل الثالث أو هويته، إلا إن المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي أرجع السبب في منشور على صفحته على موقع "إكس" إلى مطلب عائلة الأسير الإسرائيلي بعدم الإفصاح عن هويته.

ورغم ذلك فإن وسائل إعلام عبرية تمكنت من التوصل إلى اسمه، وهو "ألون شمريز" من مستوطنة كيبوتس عزة جنوبي إسرائيل.

ويبلغ شمريز 26 عاما وهو طالب في كلية هندسة الكمبيوتر، تمكنت عناصر المقاومة من أسره في 7 أكتوبر من منزله في "كيبوتس عزة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الأسرى الـ 3 الذين قُتلوا بالأمس في غزة كانوا عراة الصدر ويحمل أحدهم عصا معلق عليها راية بيضاء، قبل أن يلقوا مصرعهم.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال، أمس الجمعة، إن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار بالخطأ على 3 من الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال "نحقق بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين برصاص قواتنا بالخطأ، كما أن المعارك في غزة معقدة ويقتل فيها جنودنا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات الأسرى الإسرائيليين الـ3 الذين قتلوا بالخطأ، و تقديراتنا أن الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا قد يكونون هربوا من الأسر في الشجاعية".