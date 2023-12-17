مصرع صياد غرقًا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى صياد في العقد الثالث من العمر، مصرعه، اليوم السبت، غرقًا أثناء عمله في الصيد ببحيرة البرلس في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت وصول المدعو "إبراهيم.د.ح"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم بمركز البرلس، جثة هامدة بادعاء سقوطه في مياه بحيرة البرلس خلال عمله في مهنة الصيد.

جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الصياد المتوفى، وتبين أن سبب وفاته اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في وفاته

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبالعرض على نيابة مركز البرلس صرحت بدفن الجثة.