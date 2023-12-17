"نتشارك".. انطلاق فعاليات برنامج البرلمان للمبادرات المجتمعية في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

انطلقت اليوم السبت، أولى فعاليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بمدينة شرم الشيخ، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب و الرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بمحافظة جنوب سيناء كأول محطة لتنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية، يقام التدريب بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ على مدار 4 أيام، خلال الفترة من 16 حتى 19 ديسمبر الجاري.

وأوضح أن برنامج المبادرات المجتمعية يهدف إلى تمكين المشاركين إلى تنمية مهارات تصميم الأفكار، وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات إلى اكتساب مهارات تصميم الأفكار، وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.

وأكد أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش على مستوى المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.