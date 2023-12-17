"النشرة": مواطن بحالة خطرة إثر إطلاق شقيقه النار عليه في بلدة الروضة

اقدم المدعو ع.ح، من بلدة الروضة، على اطلاق النار على شقيقه أ.ح، الذي أُصيب في وجهه وجسده، وقد نُقل إلى المستشفى وهو بحالة خطرة، زفق ما أفاد مراسل النشرة في زحلة. وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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