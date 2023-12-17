الدفاع الروسية: مسيّرات "التحالف" الأميركي في سوريا انتهكت الأجواء 12 مرة في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنّ الطيران الأميركي المسيّر التابع للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا بقيادة واشنطن، انتهك قواعد منع الاشتباك 12 مرة في سوريا خلال 24 ساعة.

وذكر نائب رئيس المركز الروسي فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، أنّ ما يسمى بـ"التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 12 مرة خلال يوم واحد.

وأشار كوليت إلى أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق الأوضاع والمواقف الخطيرة في الأجواء السورية، حيث يقوم بالتحليق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وفي انتهاك للمجال الجوي السوري أيضا.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة، أعلن المركز الروسي أن الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" انتهك قواعد منع الاشتباك فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة.