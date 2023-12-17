"صنداي تلغراف": البيت الأبيض يعتقد أن محمود عباس غير قادر على قيادة السلطة

أشار صحيفة "صنداي تلغراف" نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أنّ "البيت الأبيض يعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قادر على قيادة السلطة الفلسطينية".

ولفتت عن المصادر إلى أنّ "كبار المسؤولين الأميركيين أمضوا أسابيع في صياغة مقترحات لكيفية إدارة غزة"، معتبرة أنّ "الفساد في السلطة وشعبية حماس المتزايدة بالضفة الغربية يمثلان تحديًا أمام أي خطة".

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنّ "مسؤولي الأمن القومي الأميركي يواجهون حقيقة ضعف إدارة عباس وتراجع شعبية سلطته".

وكشفت أنّ "واشنطن تفكّر في وضع دولة عربية وكيلًا لضمان السلام وتولي مسؤولية إعادة بناء غزة".