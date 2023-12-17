فقدان 61 مهاجرا على الأقل اثر غرق قاربهم قبالة ليبيا

أفاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا وكالة فرانس برس عن فقدان 61 مهاجرًا على الأقل يُعتقد أنّهم لقَوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.
وأوضح مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "عددا كبيرا من المهاجرين، حوالى 61 شخصا، يُفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمواج عاتية" غمرت قاربهم "الذي غادر مدينة زوارة شمال غرب ليبيا وعلى متنه 86 مهاجرا".
وأضاف أن غالبيتهم من مواطني نيجيريا وغامبيا ودول إفريقية أخرى، ومن بين الضحايا "أطفال ونساء".
وتم إنقاذ ما مجموعه 25 شخصا ونقلهم إلى مركز احتجاز ليبي في طريق السكة في العاصمة طرابلس.
وأكد المصدر ذاته أن "فريق المنظمة الدولية للهجرة تمكن من تقديم الدعم الطبي لهم، وجميعهم بصحة جيدة".
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