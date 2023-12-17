وزير الداخلية الإيراني: الجماعات الإرهابية التي تسعى وراء زعزعة الأمن مدعومة من الکیان الصهيوني

أشار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أنّ "الجماعات الإرهابية التي تسعى وراء زعزعة السلام والأمن وتمزیق وحدة أهالي محافظة سيستان وبلوشستان مدعومة من الکیان الصهيوني".

ولفت لدى وصوله إلى مطار كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، إلى أن الزیارة إلى المحافظة تأتي في إطار التحقيق في الحادث الذي وقع في راسك، والذي الذي نفذته مجموعات مسلحة منتصف ليل الخميس على نقطة عسكرية في مدينة راسك ما أدى بمقتل عدد من العناصر.

وذكر وحيدي أنّ "بعد تواجدنا في زاهدان، حضرنا الآن في جابهار لتقصي أبعاد الهجوم الإرهابي على مقر شرطة مدينة راسك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه".

وأوضح أنّ "هؤلاء الأشخاص هم مجموعات يدعمها الكيان الصهيوني"، وشدد على "أننا نتوقع من الحكومة الباكستانية أن تراقب الحدود بشكل صارم وتسيطر على النقاط التي تأتي منها الجماعات الإرهابية إلى هذا الجانب من الحدود، حتى لا نشهد مثل هذه التصرفات والعبور العدواني للحدود بعد الآن".

وهاجمت مجموعة مسلحة مقر شرطة مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان منتصف ليلة الخميس الجمعة مما ادى الى مقتل 11 من كوادر الامن الداخلي واصابة عدد آخر.