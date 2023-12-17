تصاعد التوتر..أسباب مغادرة 4 دبلوماسيين سودانيين من أراضي تشاد

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت الحكومة التشادية، بمغادرة 4 دبلوماسيين سودانيين البلاد خلال 72 ساعة، على غرار تصريحات الفريق ياسر عطا عضو مجلس السيادة الانتقالي، الذى اتهم سلطات أنجمينا بالتدخل في الصراع فى الخرطوم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية بدولة تشاد، إن أربع دبلوماسيين سودانيين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، مطالبة بالخروج من البلاد خلال 72 ساعة.

حصلت “الخليج 365” نص الخطاب الرسمي الذى وجهته الحكومة التشادية للدبلوماسيين السودانيين.

جاء نص الخطاب الرسمي كالآتي :-

أبلغت وزارة الشؤون الخارجية التشادية والتعاون الدولى، بأطيب التحية إلي السفارة الكريمة لجمهورية السودان.

وقالت الوزارة، في خطابها، إن تؤسف بأن الحكومة تصنف الدبلوماسيين السودانيين العاملين في تشاد كـ “ أشخاصا غير مرغوب فيها”.

ننشر أسماؤهم كالتالي:-

السفير مختار بلال عبد السلام العباس، المستشار الأول.

السفير محمد الحاج بخيت فرح، قنصل عام مساعدة بقاعدة أبشي.

السفير عبدالله الحاج أحمد، قنصل أنجمينا.

السفيرعبدالرحيم العوض التوم، الملحق العسكري.

يتوجب علي تلك الأسماء بمغادرة البلاد خلال ثلاث أيام من أراضي جمهورية تشاد.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن هذا القرار، يأتي على خلفيات تصريحات الفريق ياسر عطا، بتوجيه التهم بتدخل تشاد في الصراع القائمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأكدت الوزارة، أن الاتهامات تكررت من قبل وزير الخارجية السوداني، السفير على الصادق، خلال تصريحات عبر قنوات المحلية في البلاد.

وقالت الوزارة، إن الشعب التشادى خرج في الشوارع وعبر عن غضبه جراء تصريحات الفريق ياسر العطا وطالبه بتوضيح تلك الاتهامات.

وأشارت إلي أن، السلطات التشادية لا تتسامح في تلك الاتهامات، تحديدًا في المساعدات التي تقدمها للنازحين السودانين منذ بداية الحرب.