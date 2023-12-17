ترند اليوم| وفاة أمير الكويت.. وانفصال شيرين وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الـ 24 ساعة الماضي:

أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح أمير البلاد

نعت جمهورية مصر العربية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

مصر تنعى أمير الكويت وتعلن الحداد 3 أيام - بيان رسمي

نعى الإعلامي أحمد موسى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي تم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم.

أحمد موسى ناعيًا أمير الكويت: قدم الكثير لشعبه وشعوب أمته العربية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية، بالإضافة إلى المدارس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تنكيس الأعلام في أسوان حدادًا على وفاة أمير الكويت

شيرين عبد الوهاب

علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على خبر انفصالها من الفنان حسام حبيب.

"مليش علاقة".. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب على خبر انفصالها