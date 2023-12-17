الدفاع الاميركية تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" بشكل مباشر

تدرس وزارة الدفاع الأميركية، "إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية بشكل مباشر، وذلك ردا على الهجمات المتصاعدة من الجماعة على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر".

واوضح موقع "سيمافور" الأميركي إن "مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بقلق متزايد من أن "أنصار الله" ورعاتهم في طهران يحاولون تقويض التجارة البحرية العالمية، سواء بتقويض التجارة مع إسرائيل أو رفع التكاليف على الولايات المتحدة وحلفائها لدعم إسرائيل".

وتعمل بعض خطوط الشحن العالمية حاليا على تحويل حركة بضائعها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طرق تدور حول القرن الأفريقي، وهو ما يزيد بشكل كبير من أوقات العبور وتكاليفه.

دفع ذلك المسؤولين الأميركيين لبحث إمكانية توجيه ضربة إلى "أنصار الله" في ضوء مخاوفهم من احتمال تأجيج حرب أوسع ضد إيران ووكلائها.