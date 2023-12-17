منظمة الصحة العالمية: 4 مستشفيات فقط من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال قطاع غزة

اعلنت منظمة الصحة العالمية، إن "4 مستشفيات فقط من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية مأساوية".

وفي وقت سابق، لفتت المنظمة الى إنها "شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك"، موضحة أنه "تم تسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي "يعمل حاليا بالحد الأدنى" من الطاقة التشغيلية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة في تشرين الثاني الماضي، بعد أن حوله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لمدة أيام. وبررت السلطات الإسرائيلية تلك الخطوة بأن مستشفى الشفاء كان يعد مركز قيادة رئيسي لعمليات حماس في قطاع غزة، وهو ما تنفيه حركة حماس.